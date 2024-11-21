高雄市苓雅區昨（20）日驚傳死亡車禍。林姓駕駛自小客車行經成功一路，並準備左轉進入海邊路口時，疑似未注意車前路況，迎面碰撞一輛雙載機車，導致父女二人遭到撞飛，其中年僅6歲、並未戴安全帽的6歲女兒倒臥血泊，當場已失去生命跡象，送醫後宣告傷重不治。

警方表示，56歲林男駕駛自小客車，沿成功一路由南往北行駛左轉海邊路；45歲陳男騎乘機車，載著6歲女童沿成功一路由北往南直行時，雙方於路口發生碰撞，導致騎士陳男，身體多處擦挫傷送醫治療，機車後座6歲女童，經送醫搶救後宣告死亡。

警方調查，林姓駕駛酒測值為0，而陳姓騎士酒測值超標，經調閱監視畫面，初步分析事故原因為林男轉彎車未禮讓直行車，而陳男酒駕且未注意車前狀況，至於6歲的陳姓女童則因未戴安全帽而致傷重；至於詳細車禍原因、雙方肇事責任，仍待進一步調查釐清。

苓雅分局呼籲，酒後駕車害人害己、危害重大，本分局將持續針對酒後駕車加強取締告發，絕不放縱。

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