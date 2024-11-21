勞動部勞動力發展署北分署有公務員在辦公室輕生，甚至引發勞長何佩珊請辭，行政院長、總統都出來道歉，外界質疑事主分署長謝宜容後台究竟多硬？國民黨立委王鴻薇指出，謝宜容是前勞動部長許銘春重用之人，這次事件調查的次長也是菊系人馬，整起事件就是「菊系查菊系」，痛批這次事件荒腔走板原來就是謝背景太硬，沒有人是「菊外人」。

王鴻薇驚呼，這場職場霸凌竟然是事前勞動部吃案，事後勞動部長請辭，然後院長和總統對外道歉，這場職場霸凌案為何如此荒腔走板？謝宜容到底是何方神聖？到底有什麼硬後台？

王鴻薇指出，原來她是之前號稱小花媽的前勞動部長許銘春提攜且重用的人，當謝發生職場霸凌事件後，勞動部成立調查小組，沒想到2個調查所謂外部委員是假，真的召集人，勞動部次長許傳盛本身也是菊系人馬，過去從高雄市一路受陳菊提拔。

王鴻薇直言，在這場霸凌案，勞動部所謂調查其實就是菊系查菊系，原來在這場調查中，沒有人是「菊外人」。勞動部如此荒腔走板原因，原來真的因為謝背景實在太硬。

王鴻薇痛批，如果身兼要維繫台灣勞工環境、避免霸凌的勞動部都可以比後台、比背景，使這場霸凌事件若不是受到包含外界輿論，民代與在野黨重視，最後都無法讓勞部承認這是霸凌，那政府如何保障所有勞動市場中勞工的權益，免於被霸凌的恐懼？