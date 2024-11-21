桃園市中壢區健行路上1間小吃店昨天上午發生瓦斯氣爆，造成46歲劉姓男子全身20％燒燙傷，現場燃燒1樓廚房爐具，並波及到隔壁娃娃機店機台受損，所幸並未造成更多人員傷亡。因附近就是健行大學，有學生則說，在宿舍聽到巨大聲響還從椅子上跌倒，打開窗戶還被煙霧嗆到。

桃園市消防局指出，接獲報案抵達現場，為小吃店瓦斯氣爆，使用店家水龍頭撲滅火勢，燃燒1樓廚房的爐具，燃燒面積3平方公尺；隔壁夾娃娃機店未燃燒，僅因氣爆造成機台受損。