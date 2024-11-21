中華隊限量毛巾「秒發光」 蔡其昌 : 用我的肉體彌補

12強複賽今（21日）火熱開打，中華隊首戰對決強敵委內瑞拉，由於此次是中華隊32年來首次在棒球三大賽（奧運、12強、經典賽）闖進四強，吸引許多球迷前往日本東京觀賽，許多啦啦隊女神更自費為中華隊加油，場面相當熱鬧。

比賽開打前，啦啦隊女神賴可、倪安、Rina及嘎琳等人在東京巨蛋場邊被媒體「捕獲」齊聲為中華隊加油，Rina表示：「台灣英雄加油，盡全力做好你們，表現就好，我們都相信你。」Rina及嘎琳也透露，啦啦隊與應援團前後有十幾位成員自費前來，要把東京巨蛋變主場。

此外，中華職棒會長蔡其昌也在場邊發放150條「Team Taiwan毛巾」不到10分鐘就被球迷們領光，蔡其昌也只能笑著說拍謝，甚至開玩笑表示「要用肉體補償。」

中華隊四強複賽首戰交手委內瑞拉，派出黃子鵬先發，他在預賽先發對決多明尼加繳出6局無失分表現，未被擊出任何安打，幫助中華隊拿下二連勝。委內瑞拉則由效力中華職棒富邦悍將的洋投羅戈主投，羅戈今年26場先發拿下10勝4敗，防禦率僅2.16相當出色。