海軍前艦長呂禮詩先前參加珠海航展，哽咽稱「要讓台灣觀眾知道，我們中國有多強」引發爭議。退輔會主委嚴德發今（21）日痛批，該言論嚴重傷害國家尊嚴，他要給予嚴厲譴責，若要修改兩岸人民關係條例，他也支持。

呂禮詩為少校退役，並非「兩岸人民關係條例」適用對象，綠委邱志偉日前提案修法，要將「少校以上且領有終身俸人員」納入，參加中共黨政軍活動可剝奪月退俸。

嚴德發今赴立院外交及國防委員會備詢，會前受訪時說，呂禮詩參加珠海航展時的言論嚴重不當，嚴重斲傷國家尊嚴，也摧毀軍人忠於國家、人民的核心價值，這很不應該，他要給予嚴厲譴責。而若要修改兩岸人民關係條例，只要是維護國家安全、國家尊嚴，他個人都支持。

另針對有退將建議將終身俸預算編列入國防部，嚴德發表示，退輔會編列的退除給與預算1990年前編在國防部，而後因外界認為國防預算占總預算比例很高，才調整由退輔會編列，2013年政府組織再造，就把預算編列跟執行都歸列退輔會。

嚴德發說，如果因應情勢變化、大環境改變，政府決策將退除給與編回國防部，退輔會將配合政策執行。

至於民進黨前立委高嘉瑜傳接任欣欣大眾百貨董事長，嚴德發表示，現任董事長任期到明年2月，退輔會目前尚未啟動相關人事作業，屆時會由產官學組成的人事審議小組啟動人事作業。