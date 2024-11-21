公視經營的TaiwanPlus日前處理美國大選，提及總統候選人川普時使用「重刑犯」詞彙引起爭議，文化部長李遠21日在立院進行中央政府總預算案文化部及所屬單位預算報告時，被問及在野立委認為成效不彰揚言要砍TaiwanPlus預算，李遠表示外界得到的資訊其實跟實際情況落差很大。

文化部長李遠表示，公視TaiwanPlus成立大概才3年，粉專大概100萬粉絲，裡面大概9成是海外觀眾，全平台觀看次數達2億，在這幾年的努力下，也已經在北美的一些旅館落地，在亞洲則在印度、馬來西亞進入到國際頻道。另外歐洲整合媒體服務商合作，談成了一個在歐洲的國際頻道上架，一起上架的包括BBC、CNN、半島電視台，彭博社，希望能給予鼓勵。

立委洪孟楷、柯志恩、萬美玲、葉元之等人均質詢指出，TaiwanPlus強調要讓世界聽到台灣的聲音，但如果世界沒有聽到我們的聲音甚至聽到台灣表達錯誤或是偏頗的聲音，反而捏把冷汗，葉元之更以「台灣外交的豬隊友」形容TaiwanPlus，對此公視董事長胡元輝表示15日已開會提出檢討報告，認為「重刑犯」一詞是事實但報導脈絡下有不妥而決定下架，也將會針對新聞報導價值體認再加強，並成立專案小組檢視核稿流程。洪孟楷則指出，這樣的新聞把關應是開台就應該有，卻是現在才「補破網」。

針對TaiwanPlus的下載量，在野立委也質疑根據審計部報告，67％是亞洲人下載，然而當初目標是以北美為主，且下載目標本為100萬，如今卻下修目標為22萬，立委林倩琦、葉元之便指出，成立3年多已狂燒27億多元，成效卻「與計畫目標未符」，且沒達到目標就下修目標。

李遠指出其實台灣的公共電視集團和全世界相較，預算非常少，去年修法後讓公共電視稍微有點預算，然後把Taiwan Plus加進來，認為在這幾10年來扮演很多重要的角色，包括戲劇、優良節目等，希望未盡之處是努力改善，給予鼓勵而不是關台。