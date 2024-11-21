「台灣第一AV女優」吳夢夢，接受BBC中文網訪問後聲名大噪，入行8年拍過98部影片的她，曾被某導演透露行情一次約15萬，估計至少已經賺超過上千萬 ，儼然就是個小富婆。不過她昨(20日)公開9月的分潤數字，居然只有2萬4297元，讓眾人難以置信。

吳夢夢在Threads上發文：「剛看到有一派人說吳夢夢早就財富自由了」，隨後便公布收入明細，只見分潤數字竟然只有人民幣5926元，換算成台幣約為24297元，直接打臉網路上不實傳聞。多數網友看到實際數字後感到震驚，紛紛留言抱不平：「拍片女生只領這樣！？為什麼那麼少」、「太辛苦了吧，對想從事這行業的人是一大打擊」、「也太扯…這麼辛苦只賺這樣」。

吳夢夢公布分潤明細反駁「財富自由」一說。（圖／monmonwu2.0 Threads）

吳夢夢今早(21日)再度發文，她指出過去8年片酬有存下來，目前收入來源主要靠Onlyfans，得知自己拍的片在大陸沒有造成迴響後，便很努力拓展市場，拍攝方向也朝歐美喜歡看的鏡位調整，接著向粉絲們喊話：「不用替我擔心，我只是在華語市場沒行情而已」，還附上哭臉的表情符號，可見心情多少還是受到影響。

吳夢夢指出目前收入來源是靠Onlyfans。（圖／monmonwu2.0 Threads）

吳夢夢先前不滿上傳到付費成人平台的暗黑片遭到外流，導致心血全部化為烏有，讓她氣到向盜版仔宣戰：「10/10台灣國慶日開始，所有新上傳到付費訂閱網站『ONLYFANS』的影片，只要外流，均會提出告訴。每三個月蒐集一次證據，請老司機們告訴你的朋朋 (朋友)」，最後不忘提醒所有人：「不用特地傳給別人，切莫以身試法」。