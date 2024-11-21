勞動部勞動力發展署北分署員工疑遭長官霸凌而輕生，勞動部昨（20日）晚緊急召開考績會，對分署長謝宜容祭出記兩大過免職的處分。前民進黨立委鄭運鵬今（21日）表示，公務員受公務人員服務法的規範，文官是一試定終生的公務員保障，這種過度保障在台灣一直被輿論誤以為是文官中立的良方，其實並不有效，要懲戒處分失職文官，衍生出了層層保護的法律規範，行政院還要送到考試院，第一時間大概只能先調非主管接受調查而已，除非剛好是刑事現行犯直接收押，輿論要求一刀斃命是不可能的事情。

鄭運鵬在臉書發文指出，這些保護機制，大部分是由高階文官作為幕僚單位制定出來的，在條文裡面加一點自肥機制，搞得複雜一點、程序拉長一點「官官相護機制」，在人性上是必然的，這種體制遇到好的長官當然能夠保護他執行公務，但是遇到惡劣的長官，還真的要等公務人員懲戒程序完成才能拍板，現實上真的無可奈何。他說，這就是今天政府高層已經付出慘痛政治代價，當事人卻可以嘴硬到底的法律基礎，當事人是勞動部高階文官，更知道自己的法律保障在哪裡，「根本不需要自己的背景多硬」。

鄭運鵬也提及，過去曾質詢過考試院，包含公務人員國考是保障任用資格，但不是終生保障、終生保障改為長合約制等等；且就他的觀察，現在的文官保障讓少數消極文官反而變成「擺爛的最大，不想升官你就對我無可奈何」的惡性循環，年輕的倒楣、新進的倒楣、積極的倒楣，「這個過度保護的文官體制已經無法承擔國人的要求了」。

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