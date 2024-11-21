大陸官方推出一系列政策利多方案後，國際投行持續看好陸股後勢。高盛不只繼續給予A股市場「高配」建議，還預期受到回購再貸款等政策利好的激勵，2025年A股公司回購總量可能較年翻倍。2025年大陸上市公司股息和回購總額可能破3兆元（人民幣，下同）。

綜合《中國證券報》、澎湃新聞等陸媒報導，高盛首席中國經濟學家閃輝指出，穩定大陸國內消費和房地產市場，應對可能會再度收緊的中美貿易關係，將是2025年中國宏觀經濟的焦點。

據高盛最新研報，在2025年基線情景中，中國出口量預計將在2024年高基數的基礎上持平，因爲2025年中國對其他國家的出口增長將抵消對美出口下滑的不利影響。

閃輝說，2025年中國如何穩定國內消費和房地產市場等仍將是明年的宏觀經濟焦點話題。中期來看，中國推動經濟增長模式轉向技術驅動和自立自強的決心堅定。

此外，閃輝表示，一系列增量政策有助促進中國經濟增長模式從貿易和投資主導轉向內部需求和消費主導。高盛預計消費增長可能會從2024年的3.8％回升至2025年的5％。

對於國內經濟，高盛預計明年中國出口將相對平穩，房地產投資繼續下降，消費、尤其是商品消費表現較好。隨著地方政府化債工作疏解地方融資壓力並賦能財政擴張，政府的消費和投資可能會加速增長。預料2025年後房地產對中國經濟的負面影響會漸漸變小。

至於股市方面，高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津指出，高盛繼續給予A股市場「高配」的建議，他預期，受每股收益增長及估值因素驅動，MSCI中國指數和滬深300指數在2024年將分別上漲15％和13％。