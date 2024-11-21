12強》中華隊精彩圖輯 打線欠缺臨門一腳 首戰惜敗委國 12:002024/11/21 中時 李弘斌 、 趙雙傑 、─東京連線 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華隊在12強複賽首戰遭委內瑞拉完封。（圖／趙雙傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華隊闖進12強複賽，四強首戰迎戰強敵委內瑞拉，此役開局形成投手戰，4局下黃子鵬被委隊4棒大裴瑞茲（Carlos Pérez）打出左外野兩分炮。中華隊全場7安還比對手多1支，但4局上兩支安打、5局上1出局滿壘都沒能得分，全場6局留下殘壘，最終以0比2不敵委內瑞拉。 中華隊球員賽前在東京巨蛋被介紹進場。（趙雙傑攝） 中華隊在東京大巨蛋登場了，展現氣勢要迎戰委內瑞拉（趙雙傑／攝） 中華隊5局上一出局後攻佔滿壘，可惜最後無功而返。（圖／趙雙傑攝） 中華隊今日先發投捕：黃子鵬（右)、林家正（左）（趙雙傑／攝） 球迷帶國旗進東京大巨蛋為中華隊加油（趙雙傑／攝） 中華隊先發投手黃子鵬。（趙雙傑攝） 委內瑞拉先發投手羅戈。（趙雙傑攝） 中華隊曾頌恩1局上擦棒球被誤判為揮空，中華隊提出挑戰成功改判。（趙雙傑攝） 中華隊陳傑憲4局上衝二壘出局。（趙雙傑攝） 曾頌恩4局上擊出二壘打後舉手慶祝。（趙雙傑） 4局上中華隊潘傑楷（右）跑出內野安打，但委隊挑戰後，裁判認為一壘手觸殺在先，改判出局。（趙雙傑攝） 中華隊5局上雖攻佔滿壘，但最終無功而返。（圖／趙雙傑攝） 中華隊先發投手黃子鵬先發4.2局退場。（圖／趙雙傑攝） 中華隊先發投手黃子鵬先發4.2局退場。（圖／趙雙傑攝） 中華隊先發投手黃子鵬先發4.2局退場，王志煊接替投球。（圖／趙雙傑攝） 張奕在6局上登板，接替王志煊。（圖／趙雙傑攝） 中華隊內野守備。（圖／趙雙傑攝） 7局上中華隊再有攻勢，代打吉力吉撈未能建功。（圖／趙雙傑攝） 7局上中華隊再有攻勢，代打吉力吉撈未能建功。（圖／趙雙傑攝） 中華隊投手黃恩賜。（圖／趙雙傑攝） 中華隊捕手林家正牽制一壘出局。（圖／趙雙傑攝） 中華隊陳傑憲遭觸身球。（圖／趙雙傑攝） 中華隊陳傑憲遭觸身球。（圖／趙雙傑攝） 中華隊在12強複賽首戰遭委內瑞拉完封。（圖／趙雙傑攝） 中華隊在12強複賽首戰遭委內瑞拉完封。（圖／趙雙傑攝） 中華隊在12強複賽首戰遭委內瑞拉完封。（圖／趙雙傑攝） 12強》中華隊全場6局殘壘 首戰0比2不敵委內瑞拉 12強》戰委內瑞拉 李凱威連2板凳出發 打擊陷低潮自曝最新狀況 12強》複賽開打！中華隊先發打線出爐「兄弟二游連線」 #委內瑞拉 #12強 #岳東華 #黃子鵬 #中華隊 【秋天轉涼就該去野營 】 台灣10大露營場坐擁山海不去可惜 也許您會感興趣 推薦閱讀 12強》熟悉中華隊打者羅戈4局壓制 勝騎士將在22日歸隊 12:232024/11/21 體育 12強》中華隊今PK委內瑞拉 戴培峰宣戰富藍戈：你老了速球還好 10:312024/11/21 體育 12強》超大國旗來了！把東京大巨蛋當中華隊主場 台灣球迷嗨喊 11:152024/11/21 體育 12強》蔡其昌竟要「肉體補償」球迷 場邊捕獲啦啦隊女神 10:492024/11/21 體育 12強》力挺中華隊！電影院出招「持1物看轉播」球迷樂翻：太會了 22:512024/11/20 娛樂 12強》國際賭盤看好中華隊亞軍 明首戰委內瑞拉讓1.5分 15:582024/11/20 體育 12強》「日本很近嘛！」 大批球迷赴日就要為中華隊加油 11:432024/11/21 體育 12強》曾豪駒認攻勢串聯不佳「4、5局沒把握」 黃子鵬挨轟好惋惜 14:172024/11/21 體育 12強》大反轉！中華隊奪冠賠率「僅次日本」 打臉預測 12:502024/11/20 體育 12強》複賽首戰碰委內瑞拉 中華隊推黃子鵬戰羅戈 18:442024/11/20 體育 12強》中華隊進攻東京巨蛋響起中文歌 《我難過》《愛你》都入列 13:052024/11/21 體育 12強》中華隊劇場？球迷直播「遊戲太真實」7千人看到差點吃胃藥 23:472024/11/20 娛樂 12強》複賽中華首戰委內瑞拉 台灣運彩不讓分預測有機會奪勝 17:092024/11/20 體育 12強》勝騎士回委國處理簽證 教頭：會派中職洋投對中華隊 15:262024/11/20 體育 12強》複賽21日開打！中華隊最後備戰 適應場地彈跳與燈光 17:192024/11/20 體育 體育熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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