中華隊闖進12強複賽，四強首戰迎戰強敵委內瑞拉，此役開局形成投手戰，4局下黃子鵬被委隊4棒大裴瑞茲（Carlos Pérez）打出左外野兩分炮。中華隊全場7安還比對手多1支，但4局上兩支安打、5局上1出局滿壘都沒能得分，全場6局留下殘壘，最終以0比2不敵委內瑞拉。

中華隊球員賽前在東京巨蛋被介紹進場。（趙雙傑攝）

中華隊在東京大巨蛋登場了，展現氣勢要迎戰委內瑞拉（趙雙傑／攝）

中華隊5局上一出局後攻佔滿壘，可惜最後無功而返。（圖／趙雙傑攝）

中華隊今日先發投捕：黃子鵬（右)、林家正（左）（趙雙傑／攝）

球迷帶國旗進東京大巨蛋為中華隊加油（趙雙傑／攝）

中華隊先發投手黃子鵬。（趙雙傑攝）

委內瑞拉先發投手羅戈。（趙雙傑攝）

中華隊曾頌恩1局上擦棒球被誤判為揮空，中華隊提出挑戰成功改判。（趙雙傑攝）

中華隊陳傑憲4局上衝二壘出局。（趙雙傑攝）

曾頌恩4局上擊出二壘打後舉手慶祝。（趙雙傑）

4局上中華隊潘傑楷（右）跑出內野安打，但委隊挑戰後，裁判認為一壘手觸殺在先，改判出局。（趙雙傑攝）

中華隊5局上雖攻佔滿壘，但最終無功而返。（圖／趙雙傑攝）

中華隊先發投手黃子鵬先發4.2局退場。（圖／趙雙傑攝）

中華隊先發投手黃子鵬先發4.2局退場。（圖／趙雙傑攝）

中華隊先發投手黃子鵬先發4.2局退場，王志煊接替投球。（圖／趙雙傑攝）

張奕在6局上登板，接替王志煊。（圖／趙雙傑攝）

中華隊內野守備。（圖／趙雙傑攝）

7局上中華隊再有攻勢，代打吉力吉撈未能建功。（圖／趙雙傑攝）

7局上中華隊再有攻勢，代打吉力吉撈未能建功。（圖／趙雙傑攝）

中華隊投手黃恩賜。（圖／趙雙傑攝）

中華隊捕手林家正牽制一壘出局。（圖／趙雙傑攝）

中華隊陳傑憲遭觸身球。（圖／趙雙傑攝）

中華隊陳傑憲遭觸身球。（圖／趙雙傑攝）

中華隊在12強複賽首戰遭委內瑞拉完封。（圖／趙雙傑攝）

中華隊在12強複賽首戰遭委內瑞拉完封。（圖／趙雙傑攝）