新光BBB投等債20+ETF(00970B)經理人王韻茹表示，今年以來美國投資等級債券基金，出現連續28週買超紀錄，明顯超過非投資等級債的連14週買超，除高評等公司債具低違約率、低波動風險外，相對高殖利率的難得表現，也持續吸引資金青睞，根據彭博統計至11/19止，美國10年公債殖利率來到4.4%，而美銀美林BBB級企業債券指數實際收益率更高達5.41%，明顯優於美公債殖利率，且對照目前美國S&P500指數股利殖利率僅1.24%，興起投資人紛紛「棄股息」轉向「搶債息」，預料2025年聯準會降息路徑不變下，今年底卡位「高息末班車」的債券投資人，有望先領息、等降息。

統一ESG投等債15+ETF（00966B）基金經理人張美媛表示，00966B追蹤之指數鎖定長天期債券，主要是長天期債券的利率敏感度相對高，在降息循環時，有望獲得更多資本利得。其次，本指數嚴選信評BBB評級且票面利率高於4.5%的公司債，BBB級公司債的違約率相對低、殖利率相對高，可兼顧平衡收益與風險。根據彭博統計各類不同債券指數至今年11/15的數據，BBB級公司債指數的到期殖利率為5.43%，高於投資級公司債指數的5.25%，而00966B追蹤之指數的成分債殖利率平均為6%。

00970B預計12月2日至5日募集繳款，目前已開放投資人申請預購，IPO每股發行價10元，採月配息機制。

00966B預計11月25至27日募集繳款，IPO每股發行價15元，採月配息機制，設定為月底領息。