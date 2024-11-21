早在2009年，中國大陸就已超越美國，成為巴西最大的出口市場。同時，從2009年之後，中巴兩國無論在貿易還是投資方面，彼此關係愈來愈密切。就在這次習近平國是訪問期間，雙方簽署37項協議，內容包山包海，像是觀光、農業、工業、科技、健康、能源、文化以及教育等。

FESPSP（聖保羅社會學與政治學基礎學院）指出，上周參加祕魯主辦的APEC（亞太經合會）期間，趁機為錢凱港（Chancay）主持開港儀式的習近平，現在又在巴西受到熱烈歡迎。

FESPSP表示，長久以來一直不被歐美各國重視的拉丁美洲，現在終於得到中國大陸關愛的眼神。川普確定當選美國總統，更是加速巴西與中國大陸之間的交流，從各方面都可以明顯看出。

根據統計，在2003年，魯拉擔任總統的第1年，巴西對中國大陸的出口為45億美元，進口僅21億美元。但到了自己第2個任期的最後1年，2010年，出口卻飆升近6倍，高達307億美元，進口更是暴增11倍，來到256億美元。

根據巴西政府11月13日的聲明，2024年前10月，與中國大陸兩國之間的貿易金額來到1,363 億美元。自2004年魯拉總統首次訪中以來，雙邊金額狂增加17倍以上。對中國大陸的出口額甚至超過對美國以及歐盟的總和。

跟前任波索納洛（Bolsonaro）總統不同點是，魯拉全面修補與中國大陸的關係。有巴西川普之稱的波索納洛，對國際事務的興趣缺缺，因此，巴西之前曾實施過孤立主義。

魯拉在20日時表示，中國大陸與巴西共同努力下，已在全世界出現迴響，顯現巴西與中國大陸，無論在聯合國還是金磚國家（BRICS）中，開發中國家相互地團合作。習近平則稱巴西是休戚與共可靠的朋友，也是促進和平的正面力量。

美聯社指出，中國大陸一直在給巴西壓力，要求這個拉丁美洲領土最大國要加入一帶一路倡議。習近平力推的一帶一路大國外交，當初是為了陸企能在世界各地興建交通、能源以及其它基礎建設而訂定的全球計畫。

巴西知名大學FGV認為，巴西政府一開始抱持謹慎態度，但現在已經認真在考慮了。大陸官媒人民網表示，中巴兩國元首共同見證，簽署共建一帶一路倡議，同巴西發展戰略對接合作規劃。

不過，FGV認為，從習近平這次的國是訪問來看，巴西在沒有加入中國大陸一帶一路下，就已經跟大陸達成良好的協議。若從巴西政府的角度來看，不知道這些合作項目是否值得。

同時也是巴西智庫之一的FGV表示，雖然川普重返白宮，可能會讓中國大陸與巴西之間的關係更加親密。但是若過度親中，巴西應該會要付出一定的代價，例如，跟美國以及歐洲國家之間的裂痕恐會愈來愈大。因此，建議巴西在維持和睦下也要跟中國大陸討價還價，但效果應該不大。