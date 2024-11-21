此次參訪團成員涵蓋興采(4433)、台南(1473)、尚弘羽絨、光隆(8916)、新麗企業、永迦實業、駿道投資、台灣歐西瑪及台灣區製衣工業同業公會等台灣代表性企業，與孟加拉知名企業如Ha-Meem Group、EchoTex LTD.，以及韓商Youngone Corporation、BESTEC LTD.等11家企業進行參訪交流。團隊同時與孟加拉服裝製造與出口協會（BGMEA）及孟加拉投資發展局（BIDA）召開會議，促進雙方對接合作。

本次媒合包含服飾供應商及生產製造商，多元的產品種類包含有針織、梭織及不織布等織品及各式時裝、運動外套、鞋子、戶外裝備如帳篷、睡袋等。其中Ha-Meem Group是孟加拉最大的紡織和服裝企業集團，擁有26家各式梭織類服裝生產工廠；位於吉大港的Youngone Corporation，為全球最大的戶外服裝/服飾製造商，此次成功媒合當地成衣製造商展現其商機優勢將積極與我業者合作開發並深入洽談合作。