台新2000高科技基金基金經理人沈建宏指出，輝達（NVIDIA）第三季財報公布，儘管營收、淨利等均超越市場預期，但未打動華爾街投資人，輝達股價在財報發布後一度下跌3％，衝擊科技股多頭信心，加上川普贏得美國總統大選後，市場開始逐漸反應後續降息及關稅雜音，台股短線震盪加遽。

不過，就基本面來看，台積電（2330）法說會釋出半導體產業景氣正面訊息，加上輝達Blackwell晶片的出貨量預計將於明年大幅提升，公司對於在第四季實現「數十億美元」的Blackwell收入有信心，可望為股市帶來下檔支撐。

沈建宏表示，展望台股中長線後市，市場預期2025年台股企業獲利年增率仍有兩位數成長，另外，最疲弱的中國股市都止穩回升，國際股市氣氛正向，因此對第四季至年底前台股仍樂觀以待，拉回仍應擇優布局。類股操作上，看好AI相關成長受惠股；光通訊供應鏈；關鍵零組件；生技產業；電動車+汽車電子化供應鏈；低軌道衛星；半導體上游材料；高股息殖利率族群等。