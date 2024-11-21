高雄市長陳其邁（左）今（21）日避談此事。人事處長康人方（中）則稱，該案定調非霸凌案。（柯宗緯攝）

勞動部職場霸凌案引發社會關注，然而高市議員簡煥宗也踢爆，高市府驚傳「私設刑堂」，導致人事處1名中階主管身心受創，因而想提早退休。對此，高雄市長陳其邁今（21）日避談此事。人事處長康人方則稱，該案定調非霸凌案，但坦言過程有疏失，已送交考績會調查。

簡煥宗日前質詢時指出，市府人事處1名中階主管A去年因為指證下屬有疏失，未料事後卻反遭對方四處投訴霸凌，但A在沒有公文通知下，被帶往昏暗的小房間調查。

「這猶如私開刑堂，取得口供！」簡煥宗進一步說，當時小房間內包括已調職的彭姓副處長、考訓科、企畫科等5名主管在場，但未邀請外聘專家或法學專業委員到場，難道沒違反霸凌調查的行政規範嗎？

簡煥宗說，雖然事後下屬指控的霸凌案未成立，卻已造成A主管身心鬱卒，1年來求助身心科醫生，最後鼓起勇氣提出霸凌申訴，更因為對職場失去信心，準備提早退休。

對於此案，陳其邁今早被媒體問及時說，「我請人事處來做說明」，低調避談此事。人事處長康人方則說，該事件發生在2023年2月時，當時是針對內部管理措施，了解A主管與部屬之間的互動，但坦言訪談過程有疏失、不妥，可以更精進，會加以檢討，已經做成查察，全案正移交給考績會。

康人方也強調，這起事件定調非霸凌案，而是內部管理查察，針對事情、也針對人，因為當時沒有訂定完整訪談規範而有不周，後續也為此訂定各機關針對人事作業訪談作業規範，希望謀求改進的空間。