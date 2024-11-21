世界12強棒球賽預賽日前結束，中華隊以4勝1敗佳績挺進複賽，21日上午11點將對戰委內瑞拉，繼續為棒球隊加油，台中市議會多名議員上午特別關心市府是否配合賽事、同步在市政大樓等地轉播，希望市府拿出誠意，以轉播遍地開花的方式為中華隊加油。副市長黃國榮表示，會請建設局研究可行性。

市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人21日業務質詢，謝志忠先問黃國榮有無關心棒球，黃說小時候是棒球選手，但現在只剩加油功能。謝志忠接著說，中華隊12強賽奪下4勝，賽事期間市府在府前廣場直播轉播，邀球迷一起為中華隊加油，現在中華隊過關斬將前進到東京，市府預計在府前廣場轉播周末、周日2場，希望也在豐原轉播。

台中市議員謝志忠、王立任、張玉嬿、黃守達等人21日業務質詢，爭取在台中市各區轉播中華隊棒球賽事。（林欣儀攝）

轉播1場球賽經費約需25萬元，王立任說，中華隊被日本媒體評論會倒數第2名，但從預賽中，台灣人看到棒球進步，重拾信心，海線也不是二等公民，有一群民眾同樣等待市府在海線直播球賽，為中華隊加油。張玉嬿則同時爭取在屯區也舉辦直播轉播，希望別讓熱血球迷錯過。

黃國榮表示，大家為中華隊加油的心都一樣，預期中華隊會有好成績，他認為中華隊可以奪冠，轉播的部分必須要了解海線、屯區等地有無適當場所直播賽事，市府盡可能努力，錢不是問題，但因還要取得轉播授權及場地問題，將請運動局研究可行性。