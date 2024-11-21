勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署一名39歲吳姓公務員，疑似遭長期霸凌，隨後發生在辦公室輕生憾事，遭控霸凌員工的勞發署北分署署長謝宜容神隱，也傳出謝宜容背後有綠營靠山所以沒人敢動，更有人點名背後最高層就是監察院長陳菊。對此，民進黨團表示，這件事情本質是職場有不當對待的情事，涉及嚴重霸凌，這是很傷痛的事件，所有不當行為都要被導正，扯到民進黨派系是過當的事情，這根本是過當的政治操作。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，所有不當行為都要被導正，霸凌者絕對要有嚴格的法律制裁，個案衍生政治上攻擊，真的大可不必，請把心力放在個案調查上，也要把心力放在剛剛說的通案制度的檢討。

吳思瑤說，不要因為一粒老鼠屍壞了一鍋粥，要把老鼠屎挑出來，也要防止這鍋粥有更多的老鼠屎，這是我們現在的工作，扯到民進黨派系是過當的事情，這根本是過當的政治操作，立委的忠誠義務是個案檢討跟通案檢視精進制度是我們的忠誠義務。

另外，針對謝宜容神隱多日，20日委請律師發聲明道歉，再度引發熱議，前民進黨立委賴品妤直言，「看似道歉實則撇清責任」，痛批這正坐實了分署長已在內部囂張太久；對此，吳思瑤說，大家都關心勞動部事件，就勞動部個案，民進黨團立場就是要嚴查，絕對不護短要快速調查從嚴調查。

吳思瑤表示，昨天卓院長已經說全案將移送檢調移送法辦，一定要水落石出，在通案上民進黨團更重視從個案檢視通案，不容許任何職場文化勞動條件，對於受雇者在公部門就是公務人員，有任何權益戕害的情勢，聽到卓榮泰宣示全面清查所有機關內部，重建正向的職場文化，民進黨團也認同。