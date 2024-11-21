桃園市中壢區某高中11月19日前往埔心牧場舉辦2天1夜新生成長營，有學生在社群網路上PO文，指稱上百人入夜後沒有地方睡覺，只能在簡易的棚子底下鋪睡袋睡覺，甚至有人沒地方睡，只能在戶外睡覺風大又冷，簡直就像難民。校方則回應，因為下雨啟用雨天備案，因牧場場地整修才無法提供足夠室內場地，未睡帳篷的學生予以退費。

該校學生抱怨，舉辦活動卻讓學生像難民，不僅上百人擠在一起打地鋪，沒地方睡的人甚至還要睡在戶外，風大天氣又冷，不懂為何搞得自己就像難民一樣。

學校回應表示，11月19、20日舉辦高一新生成長營，參與約1300名學生，當晚又溼又冷天氣不佳，學校為考量學生安全與舒適度，請承辦的旅行社啟動雨天備案，惟因埔心牧場場地整修，無法提供足夠室內場地讓學生搭帳篷，故規劃男生於風雨廣場棚下搭帳篷，女生於風車餐廳室內打地舖，然針對女生打地舖未使用到露營器材與場地的部份，學校與承辦的旅行社業者協調後，該項費用一律不收，未睡帳篷之學生退費285元。