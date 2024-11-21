世界12棒球賽複賽21日開打，中華隊首戰碰上委內瑞拉，由「老虎」黃子鵬擔任先發投手，對決富邦悍將洋投羅戈（Nivaldo Rodriguez）。此役開局形成投手戰，4局下黃子鵬被委隊4棒大裴瑞茲（Carlos Pérez）打出左外野兩分炮。中華隊全場7安還比對手多1支，但4局上兩支安打、5局上1出局滿壘都沒能得分，全場6局留下殘壘，最終以0比2不敵委內瑞拉。

羅戈今年在中職拿下10勝，自責分率僅2.16，1局上連續解決中華隊的陳晨威、林立。不過3棒陳傑憲擊出左外野安打，4棒曾頌恩在兩好球後揮棒打成擦棒球，主審第一時間誤判為揮空三振，中華隊教頭曾豪駒挑戰成功，可惜恢復比賽曾頌恩仍然揮空，讓中華隊留下一壘殘壘。

黃子鵬預賽兩場先發共投7.1局，未被對手擊出任何安打，但複賽首戰1局下就被委隊開路先鋒阿馬瑞斯塔（Alexi Amarista）擊出一、二壘間穿越安打。所幸黃子鵬讓H.裴瑞茲（Hernan Perez）打成內野飛球出局，K掉弗洛瑞斯（Ramon Flores）後再讓4棒大裴瑞茲打成三壘滾地球，首局全身而退。

前3局中華隊打線受制於羅戈球路，僅有陳傑憲敲出1安，共吞下5張老K。所幸黃子鵬也不遑多讓，被首棒敲安後連退9人，前3局僅用33球，3局結束比數仍是0比0。

4局上1出局後，陳傑憲又採反方向攻擊，打成三壘沿線穿越安打，然而委隊左外野手H.羅瑞格茲（Herlis Rodriguez）回傳迅速，讓搶攻二壘的陳傑憲早早被觸殺出局，陳傑憲走回休息室時還懊惱詢問一壘指導員，顯然開這個「綠燈」判斷有誤。

2出局後曾頌恩也往反方向打，一棒敲出一壘沿線二壘打，5棒潘傑楷打出投手與一壘手間的反彈球，形成內野安打，但委隊認為一壘手D.羅瑞格茲（David Rodriguez）先觸殺潘傑楷，提出挑戰後成功改判，讓中華隊留下二壘殘壘，東京巨蛋的觀眾席也響起噓聲。

4局下黃子鵬被委隊連敲3安，雖然成功夾殺上壘偷跑的首名打者H.裴瑞茲，但被弗洛瑞斯敲安之後，又遭大裴瑞茲的兩分炮狙擊，黃子鵬在本屆12強首度失分，幸好隨後連退兩人，4局結束中華隊0比2落後。

委內瑞拉4局下砲轟黃子鵬，先馳得點。（圖／趙雙傑攝）

黃子鵬4局下挨轟，中華隊落後委內瑞拉。（圖／趙雙傑攝）

委隊先馳得點後，儘管先發投手羅戈前4局1分未失，仍果斷換上右投R.羅瑞格茲（Ricardo Rodriguez）。中華隊1出局後江坤宇安打上壘，林家正選到四壞保送，對手再換左投布瑞托（Liarvis Breto），結果左打岳東華擊出個人本屆首安，中華隊擠成滿壘。

可惜對韓國曾敲滿貫炮的陳晨威遭到三振，委內瑞拉再換右投賈西亞（Pedro Garcia），讓中華隊林立打出右外野飛球出局，中華隊留下滿壘殘壘。

中華隊5局上一出局後攻佔滿壘，可惜最後無功而返。（圖／趙雙傑攝）

5局下黃子鵬解決兩人後，被9棒D.卡斯提約（Diego Castillo）巧打碰出中外野安打，中華隊換上左手側投王志煊，順利解決阿馬瑞斯塔，結束該局。黃子鵬此役先發4.2局被敲5安含1轟，無四死球並投出3次三振，所失兩分均為責失。

中華隊前5局其實和委隊一樣敲出5安，還多了一次四壞保送，可惜不像對手有一支全壘打，4局上出現兩支沿線安打，因陳傑憲在二壘前出局，錯過先馳得點契機，5局上1出局滿壘也未得分，是相當可惜的地方。

委隊6局上更換左投J.阿瓦瑞茲（Jose Alvarez），對付前兩次都敲安的陳傑憲，仍無法阻止「四爺」的反方向攻擊，擊出三游間平飛安打。這是陳傑憲本屆第2次單場3安「猛打賞」，可惜曾頌恩遭到三振，潘傑楷擊出雙殺打，無功而返。6局下中華隊換上12強賽史勝投王張奕（累積4勝），則讓委隊3上3下。

7局上1出局後，江坤宇敲出個人此役第2安，林家正滿球數後揮出左外野深遠飛球出局，中華隊換上吉力吉撈．鞏冠代打，委隊也換上右投維茲卡亞（Anthony Vizcaya），將吉力吉撈三振出局，中華隊再次留下殘壘。

7局下張奕解決首名打者後交棒，右投黃恩賜雖被帕拉修斯（Jermain Palacios）擊出中外野安打，但讓阿崔安札（Ehire Adrianza）揮空三振後，捕手林家正也快傳牽制一壘，朱育賢觸殺回壘不及的帕拉修斯，此局讓對手變相3上3下。

8局上委隊換上洋基3A左投莫斯奎達（Oddanier Mosqueda），連續解決陳晨威、林立之後，一顆失投變化球砸在陳傑憲背上。但曾頌恩吞下個人此役第3K，讓中華隊前8局第6次留下殘壘。

8局下D.羅瑞格茲打出三壘彈跳球，潘傑楷行進間接傳卻暴傳一壘，委隊卡斯提約犧牲短打推進，中華隊換上「拆彈專家」莊昕諺，連退兩人力保不失。

9局上中華隊最後反攻，首名打者換邱智呈代打，打出二壘高彈跳球並以魚躍飛撲爭取上壘，中華隊提出挑戰仍保持刺殺出局的原判決。中華隊再換戴培峰代打，也打出二壘滾地球出局。委隊剩最後1個出局數仍換上富邦悍將洋投富蘭戈（Enderson Franco），對江坤宇投出再見三振，在複賽率先奪勝。