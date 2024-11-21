在日本打拚多年的投手張奕今年回台加入富邦悍將，這次代表台灣出戰世界12強棒球賽，預賽拿下2勝、生涯12強累積4勝，成為賽事勝投王，他也分享東京巨蛋與台北大巨蛋不同之處，他認為東蛋較乾燥、球比較容易飛出去，且又是日本最小的球場，對投手來講會稍微有點壓力，「但還是必須要勇敢面對打者。」

張奕國中畢業後就赴日發展，2017年從歐力士隊展開日職生涯，去年則因為交易案來到西武獅，但受到傷勢影響，球季結束後成為自由身，後來他決定回台加入中職，被悍將第2輪選中。

上屆12強張奕表現亮眼，率領中華隊打進複賽，寫下第5名成績，今年再度披上國家隊戰袍，連2屆參賽中華隊都能晉級。這次再度來到東京巨蛋，張奕也很期待首次踏上東京巨蛋投手丘，「之前只有練習過，還沒登板，如果有機會的話當然很期待。」

張奕也談到兩顆巨蛋不同之處，「這裡比較乾燥，球很會飛，跟大巨蛋不一樣，剛剛看野手打，每個都很會飛，大家都打得很開心，每個都打全壘打。」他認為，對野手來講這可能是紅利，但也成為投手的壓力，雖然如此還是要勇敢面對打者。

隻身回台打拚，張奕這次與中華隊一起打到東京，上次見到老婆、小孩已經是今年夏天放暑假的時候，這次她們也特地從大阪過來會合，媽媽也有來日本一起為他加油，「家人在台北大巨蛋時也有來看，但我都跟著球隊形成，還沒時間一起吃飯。」