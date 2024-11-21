11月21日，大陸國家安全部通過微信公眾號發表了一篇名為《實現中美兩國在這個星球上長期和平共存》的評論文章，回應了中美關係的現狀並提出未來展望。文章強調，國家主席習近平在利馬「拜習會」中的論述表明，中方願意與美方新政府繼續管控分歧，穩定兩國關係，並為此做出積極貢獻。

文章指出，雖然過去四年中美關係經歷了波動，但兩國領袖的引領下，兩國在多個領域的對話與合作取得了穩定的成果。文章提到，在雙方的共同努力下，中美關係重回正軌，並恢復與建立了超過20個溝通機制，涵蓋外交、安全、經貿、金融、軍事、禁毒、執法、農業、氣候變化等領域。

此外，文章強調了習近平在利馬「拜習會」上的四個重要論述，即中方始終致力於穩定、健康、可持續發展的中美關係，並秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，堅定維護國家主權、安全和發展利益，並希望延續中美人民的友誼。這些立場表明，中方希望與美方新政府保持溝通，擴展合作，管控分歧，實現兩國關係的長期穩定。

文章最後強調，大陸國安機關將在「以習近平同志為核心的黨中央」領導下，全面貫徹總體國家安全觀，積極推動全球發展、全球安全與全球文明倡議，並堅決反對霸權主義和強權政治。中方將堅定反制外部遏制打壓，維護國家主權、安全和發展利益，為推動中美關係的穩定和可持續發展作出貢獻。

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