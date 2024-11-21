而在前一天，烏克蘭則是首次使用美國的ATACMS長程飛彈攻擊了俄國布良斯克地區(Bryansk)，並導致普丁總統降低了使用核武時機的門檻。

俄羅斯戰地記者們在Telegram上廣泛報導了這些攻擊，他們發布了影片，影片中包括飛彈攻擊庫斯克地區(Kursk)的聲音。庫斯克與烏克蘭東北部相鄰，為烏國地面部隊部分佔領的地方，也是北韓士兵主要被派往的地區。

莫斯科此前層表示，使用西方武器攻擊遠離邊境的俄羅斯內部領土，將導致衝突嚴重升級。

俄記者說，至少聽到14聲巨大爆炸聲，而在爆炸之前，都會先聽到像是一枚飛彈來襲的尖銳聲響。

親俄羅斯的兩個Telegram頻道說，烏克蘭對庫斯克地區發射了12枚「風暴之影」飛彈，頻道並附上清晰的風暴之影飛彈碎片。

此前英國允許烏克蘭，對俄領土使用「風暴之影」飛彈，該飛彈射程高達250公里。

此外美國在周三先是關閉了基輔大使館，稱有重大的空襲威脅，但隨後美國務院又宣布，大使館將在周四重新開放。

大使館最初的聲明說，出於高度的謹慎，將關閉大使館。而工作人員被指示「就地避難」。大使館也建議美國公民做好準備，一旦發布空襲警報，馬上避難。

隨著美國大使館暫時關閉，義大利、西班牙和希臘大使館也表示，他們的基輔大使館也關閉。