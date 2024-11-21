住展雜誌發言人陳炳辰指出，最值得觀察的莫過於需求面在下半年迄今積弱不振，10月追蹤指標建案平均來客組數每週不到20組，而為16.8組，平均成交組數每週只有1組，前次看到如此慘況竟為2021年疫情三級警戒，難以自由外出之際，比起連續升息、平均地權條例修法的低氣壓更糟糕。成交組數上超過1/3的案數掛蛋，可成交到3或4組不到一成，來客量單周低於20組的達2/3，能在30組以上鳳毛麟角，與上半年常見平均每週成交4-5組，平均每週賞屋組數來到30多組，天壤之別。

購屋量能巨幅震盪，待售建案數自然無法順利去化，10月為937 案，是今年3月以來首次見到案數不減反增，尤其新竹地區、桃園市皆雙位數走升，新竹縣市的蛋白區價格偏離行情終遭檢討，而桃園市中壢區、大園區、龜山區則因投資氛圍重，買氣遭抑制，面臨市場反撲，衝擊難免。

陳炳辰分析，目前年底推案看來已舉白旗，超過50億元指標案只有9案，僅1案破百億元，只聞樓梯響，不見人下來的大案應都加入延推行列，北台灣延推量恐上看兩千億元，而明年又遇美國新總統影響全球政經，今年的房市黑暗期亦未見重見天日條件，小龍年延續大龍年衰尾窘況，保守推估得到明年下半年局勢較為明朗。

供給方面，新成屋案10月僅推76戶，比前月大減200多戶，為去年3月後新低，10月還屬928檔期，建商卻毫無推出新成屋意願，眼看買方在房貸滿水位、央行限貸規範、新青安嚴審等因素而貸款困難，建案討不到好處，不必自討苦吃，放緩腳步至建築結構、相關籌備上更高的完整度，甚至完工再銷售，令本就偏少的新成屋量體更顯低檔。

相對之下，預售推案量10月仍逾千億元，推出1200多億元，較上月增60多億元，928檔期已規劃案不易急踩煞車，只得強渡關山。

議價率連續8個月都在一成以內，市場對於降價期望落空，不過新北市與桃園市的議價空間逐步拉大，兩縣市本有台北市的比價與外溢買盤，激勵不少房價，但熊市現況讓買方不再隨建商開價起舞，回歸在地認知水位，即便建案未傳開價下調，買盤卻持續修正出手價碼，議價幅度將有擴大的可能。