勞動部所轄的發展署北分署公務員在辦公室輕生，遭質疑分署長謝宜容涉職場霸凌，勞動部近日公布調查報告遭質疑是在護航，時代力量、台灣基進等政黨21日在勞動部前掛起黑布，諷刺勞動部調查報告有瑕疵，呼籲應說明真相，更痛批行政院及勞動部怠惰，生命逝去不應該輕輕放下，會持續討論後續行動。
勞動部門口掛上「反霸凌、要真相」的黑布，下面還掛著「目的良善騙子」、「查清真相」等等字眼。
東吳大學法律學系教授胡博硯表示，職場霸凌存在已久，雖然公務員不適用職安法，但身為勞動權益機關的勞動部，原本依法就應協助公務員處理職場霸凌，如果在數月之前接到申訴開始調查、或許就不會發生，事發之後勞動部找了委員行政調查，但報告理由及結果無法讓外界信服，應重啟報告擴大範圍、追求真相才是全民要的。
時代力量黨主席王婉諭說，無辜的生命讓大家心痛，大家都想能不能多做什麼？勞動部從一開始迴避、到出具邏輯不通的報告，讓外界始終撲朔迷離，行政院院長、總統也為此道歉，不應再由勞動部組成調查小組，應改由行政院組成並納入利害關係人，以調查部長、署長等人相關違失。
王婉諭也說，目前職場霸凌僅侷限於要求雇主做好預防不法侵害，無法介入處分，應比照校園建立反霸凌制度，相關部會也應盡速建置相關機制。
台灣基進黨主席王興煥認為，政府應藉此次事件，完善防治職場霸凌機制，才能杜絕職場騷擾，勞動部放任謝宜容霸凌就是瀆職，且職場倫理在於分工合作而非階級統御，惶論情緖領導、辱罵管理，應修法以杜絕職場騷擾。
王婉諭提及，因為行政院及勞動部怠惰，讓一條生命就此逝去，不應該輕輕放下，也不會就此讓這件事情就平息，會持續討論後續行動。
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