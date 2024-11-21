勞動部所轄的發展署北分署公務員在辦公室輕生，遭質疑分署長謝宜容涉職場霸凌，勞動部近日公布調查報告遭質疑是在護航，時代力量、台灣基進等政黨21日在勞動部前掛起黑布，諷刺勞動部調查報告有瑕疵，呼籲應說明真相，更痛批行政院及勞動部怠惰，生命逝去不應該輕輕放下，會持續討論後續行動。

勞動部門口掛上「反霸凌、要真相」的黑布，下面還掛著「目的良善騙子」、「查清真相」等等字眼。

「反霸凌、要真相」記者會21日在勞動部前舉行，時代力量黨主席王婉諭等人呼籲政府徹查霸凌案真相，抗議民眾綁上黑色布條表達訴求。（范揚光攝）

「反霸凌、要真相」記者會21日舉行，媒體人姚惠珍（前排左起）、東吳大學法律系教授胡博硯、時代力量黨主席王婉諭及基進黨主席王興煥呼籲政府徹查霸凌案真相。（范揚光攝）

東吳大學法律學系教授胡博硯表示，職場霸凌存在已久，雖然公務員不適用職安法，但身為勞動權益機關的勞動部，原本依法就應協助公務員處理職場霸凌，如果在數月之前接到申訴開始調查、或許就不會發生，事發之後勞動部找了委員行政調查，但報告理由及結果無法讓外界信服，應重啟報告擴大範圍、追求真相才是全民要的。

時代力量黨主席王婉諭說，無辜的生命讓大家心痛，大家都想能不能多做什麼？勞動部從一開始迴避、到出具邏輯不通的報告，讓外界始終撲朔迷離，行政院院長、總統也為此道歉，不應再由勞動部組成調查小組，應改由行政院組成並納入利害關係人，以調查部長、署長等人相關違失。

王婉諭也說，目前職場霸凌僅侷限於要求雇主做好預防不法侵害，無法介入處分，應比照校園建立反霸凌制度，相關部會也應盡速建置相關機制。

台灣基進黨主席王興煥認為，政府應藉此次事件，完善防治職場霸凌機制，才能杜絕職場騷擾，勞動部放任謝宜容霸凌就是瀆職，且職場倫理在於分工合作而非階級統御，惶論情緖領導、辱罵管理，應修法以杜絕職場騷擾。

王婉諭提及，因為行政院及勞動部怠惰，讓一條生命就此逝去，不應該輕輕放下，也不會就此讓這件事情就平息，會持續討論後續行動。

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