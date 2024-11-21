2024年世界12強棒球賽複賽，中華隊晉級4強，今天首戰與委內瑞拉交手，台南市政府今天起在永華國民運動中心戶外搭設大螢幕直播，湧入150人到場加油吶喊，現場熱情球迷表示，「人多一起加油更有fu」，也有民眾請假到場，「為了中華隊，一定要的！」

台南市長黃偉哲昨晚在臉書宣布21日起連續4天，在永華國民運動中心直播精彩賽事，邀請大家一起來為台灣選手應援加油！網友有讚有貶，留言「謝謝市長」、「太好了！」但也有網友說，預賽敲碗轉播卻沒盼到，總算現在轉播了！

現場湧入上百名球迷為中華隊加油。（曹婷婷攝）

現場準備150張椅子提供給民眾看球賽，幾乎座無虛席，另也有民眾自備躺椅、加油棒，非常專業，該名球迷表示，家裡沒有第四台，有戶外直播很方便，也能跟其他人一起吶喊，「加油起來更有力！」

台南市政府表示，周末因應會有更多人潮前來加油應援，屆時會再增加椅子提供民眾使用，現場約可容納300張座椅。