涉勞發署公務員輕生案的北分署長謝宜容20日晚發布公開聲明，願就情緒控管不佳等行為，向同仁公開道歉；但強調與同仁身故無關。謝的委任律師更用勞動部調查報告來協助謝宜容自清。對此國民黨團21日痛批毫無反省之意。書記長林思銘表示，政府盡速完成重啟調查之後公布調查報告。同時黨團也喊出，將於立院成立調查委員會，並且啟用聽證權。立委牛煦庭表示，「不管是當事人、遭霸凌公務員、消防單位，大家在國會公堂上把話講清楚。」

林思銘表示，「不是勞動部、記過兩大過予以免職就算了」。公部門的職場環境應該是更友善的，但卻發生連掌管勞動大小事務的主管機關自身都無法以身作則，主管霸凌下屬造成下屬輕生。且從事件的發展到今天，各界的質疑未解，受害者的尊嚴未還，甚至連最當事人基本的負責態度也看不到，令人痛心疾首。

林思銘強調，總統發文道歉、院長鞠躬致歉、部長請辭都仍無法撼動涉事謝宜容，甚至可以透過媒體表示「沒有要辭職」，不禁要問，是什麼樣的權力結構，讓一位屢次被指控情緒化管理、霸凌下屬的主管，導致下屬深感萬念俱灰，生無可戀而走上絕入的主管，而可以在一片民怨中仍置身事外？

林思銘強調，國民黨團要求政府盡速完成重啟調查之後公布調查報告，讓國人看清事實真相，並從制度面檢討，徹底修補漏洞，不要再讓權力結構成為保護傘，這場悲劇暴露的不僅是個別主管的問題，更是整套制度的失能。立委洪孟楷則說，要求要有聽證調查會，如果行政部門不查，立法委員要來查。立院還是有行使聽政權的權力，希望不管是執政黨或在野黨團一起支持。

立委張嘉郡則說，謝宜容昨晚甚至責怪媒體未審先判，他不只是說他沒有錯，還意指千錯萬錯都是媒體、立委的錯，勞動部處理荒腔走板，是人命為草芥。牛煦庭則說，整起案件除了有霸凌問題，甚至還有吃案、公款挪用問題真相要釐清，國民黨團要求聽證調查，讓立院把事情查清楚，不管是公務員、消防單位，大家在國會公堂上把話講清楚。「過去有國防布，現在不可以有勞動布。」

立委陳菁徽表示，勞動部的調查報告更成為加害者律師的武器，況且勞動部調查小組除了兩個外部人員外，全部都有裙帶關係。另外公部門對於霸凌都沒有懲處規定，且如果要內部檢舉，都要主管簽核，但是這半年來的霸凌案，不管是基隆海科館、保訓中心，都是主管在霸凌基層，這樣檢舉系統要怎麼使用？她也接獲爆料，疾管署也有霸凌情事，經過勞動部的事件，請大家一起守護疾管署，政府不要假裝聽不到。

立委牛煦庭則是舉2013年洪仲丘案為例，當時包括前總統蔡英文、時任黨主席蘇貞昌以及時任立委陳其邁、蕭美琴，都曾發生痛批馬政府「官官相護」。牛煦庭大嗆，「這些說過話的人，現在都成為達官顯貴」，證明當初講的都是屁話，只想搞鬥爭。