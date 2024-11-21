一輛客運疑似未保持安全距離，不慎追撞前方3輛自小客車，車身直接卡入護欄。（蕭宥彤翻攝）

國道5號北向0.2公里處、南港路段，今（21）日上午7時許發生4車連環撞車禍。一輛客運疑似未保持安全距離，不慎追撞前方3輛自小客車，車身直接卡入護欄，造成小客車乘客1人輕傷，後續送醫治療；4名駕駛酒測值均為0，事故導致後方回堵約3至4公里，詳細事發經過仍有待警方釐清。

國道警察局今日上午7時30分許獲報，指國道5號北向0.2公里處，4部車事故，立即派遣巡邏車、緩撞車前往，另通知警廣提醒用路人。警方到場了解，疑似大客車未保持安全距離，碰撞前方3部欲往國3北向自小客車，客運車身直接卡入護欄，事故造成小客車乘客1人臉部剉傷，送往新店耕莘醫院治療，所幸無大礙。

警方初步調查，4部車駕駛酒側值均為0，不過由於事故佔用內外二車道，大客車佔用內側、3部自小客佔用外側車道，且因國道客運車身卡入護欄，需較長時間排除，造成後方回堵約3至4公里。

警方呼籲，用路人應遵守交通規則，行車應保持安全距離，開車上路前要養足精神，隨時注意前方動態，不要疲勞、分心駕駛，以免遇到狀況應變不及。