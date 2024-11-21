台中1歲男童有感冒症狀，日前因呼吸急促就醫，確診呼吸道融合病毒（RSV），緊急住院治療，大甲李綜合醫院小兒科主任醫師余秋霖表示，正值季節交替、早晚溫差大，呼吸道感染病例增加，尤其RSV病毒有「嬰幼兒呼吸道殺手」之稱，嚴重可能致呼吸衰竭，1周就有3例發生。

大甲李綜合醫院小兒科主任醫師余秋霖表示，天氣逐漸轉涼，呼吸道感染的病例逐漸增多，當時男童出現感冒症狀，由母親帶到醫院就診，就診過程中發現，男童喘鳴聲音特別大，呼吸也很急促，馬上從鼻腔取出鼻涕檢驗，確認是感染呼吸道融合病毒。

「呼吸道融合病毒傳染力，較流感高2倍強度」，余秋霖指出，呼吸道融合病毒傳染力特別強，透過飛沫或近距離接觸傳染，尤其以1歲以下的嬰兒更容易傳染，或是年長者抵抗力差也容易被感染，病毒潛伏期約2至8天左右。

余秋霖說，嬰幼兒感染呼吸道融合病毒（RSV）後，下呼吸道黏膜會受到破壞，引起咳嗽、流鼻水，出現呼吸急促、喘鳴、發燒，也會咳到吐，若沒有及時治療，甚至出現肋骨下凹陷、胸骨上凹陷、發紺、呼吸困難等症況，嚴重時恐引發嚴重呼吸衰竭，併發腦炎或心肌炎，危及生命。

據了解，RSV病毒的流行期在秋冬季節，以台灣來說大約是11月至2月，高峰期常出現在初冬時近12月至1月左右。一旦感染過並不會有免疫力，有些民眾甚至同1年反覆感染好幾次。

余秋霖說，患者住院6天，期間進行排痰、點滴治療，同時進行支持性的療法，逐漸恢復健康。提醒家長，最近天氣變化大，除了要小心流感與新冠肺炎外，呼吸道融合病毒也要留意，出入人潮較多的公共場所要記得戴口罩，也要勤洗手，建議1歲以下的幼兒可施打疫苗，做好防護措施，才能避免重症發生。