快時尚風潮席捲全球，潮流更迭快速，大量衣服在短時間內被製造及丟棄，但在製造、運輸及回收的過程，都會對環境產生重大的影響；根據調查，時尚產業每年所產生的碳排量約占全球約10%。對此，聯合國氣候變化框架公約 (UNFCCC) 於2018年發起《時裝業氣候行動憲章》，盼能夠在2025年達到淨零碳排的目標。

越來越多消費者對環境永續有概念，因此不論是廠商還是消費者，都開始致力於生產及購買永續相關產品。巴西知名時裝品牌Malwee在今年的倫敦時裝週，推出一款聲稱能夠吸收大氣中二氧化碳的T恤，希望在永續與時尚中取得平衡。

Malwee在今年的倫敦時裝週推出一款聲稱能夠吸收大氣中二氧化碳的T恤，希望在永續與時尚中取得平衡。示意圖 (AI製圖)

這款T 恤材質來自Malwee 與新加坡新創公司Xinterra合作開發出的COzTERRA新紡織技術，其命名以葡萄牙語中的「樹」（árvore）為發想，取名為Ar.voree T恤。業者表示，一件 T 恤可以吸收 12.6 克的二氧化碳。在洗滌 T 恤時，衣服吸附的二氧化碳會與洗衣粉產生反應，分解成碳酸氫鈉，這樣的過程可以讓織物得以重新充電，使衣物再次具備吸附二氧化碳的能力，後續也會透過洗滌和分解來重複此過程。

這件由Malwee發明的Ar.voree T恤計劃在2024下半年上市販售，期待未來這樣的技術能被更廣泛的運用在衣物的設計中，讓消費者在享受時尚的同時也能為永續盡一份心力。