47歲大陸男星黃曉明認愛網紅32歲葉珂，原本是喜事一樁，女方卻接連爆出直播口出狂言、過往黑歷史被挖，成為爭議人物，儘管葉珂宣布退出網路滅火，黃曉明為此在新片《戴假髮的人》首映鞠躬道歉，但仍影響黃曉明的形象，新片票房甚至慘到不行。

黃曉明近期積極宣傳電影《戴假髮的人》，日前在首映會上哽咽談「葉珂之亂」，表示：「最近一些『亂七八糟』的事情，其實也挺困擾的，我挺難過的，覺得很抱歉」，黃曉明自責說，很怕耽誤這部電影，內心一直很忐忑，「大家給我的留言，我也都看到了，我自己也一定會處理好我自己私人的事情」，還為此鞠躬道歉。但外界對他的新片似乎不買單，自16日上映至今已6天，截至發稿前，票房平台「貓眼專業版」顯示，票房435萬人民幣（約2千萬台幣），單日票房更是跌至20萬人民幣（約90萬台幣）。

黃曉明感情頻上新聞版面，他為此鞠躬道歉。（圖／新浪娛樂微博）

回顧拍片過程，黃曉明吃足苦頭，為了詮釋角色，在段時間內斷食、刻意減重15公斤，不只瘦到臉頰凹陷、滿臉鬍渣，看起來非常憔悴，他還為此留下後遺症，出現腸胃不適，偶爾出現心悸，讓黃曉明直呼很痛苦又傷身，呼籲大家不要學他，導演也心疼黃曉明對電影的付出。

未料，票房卻不如預期，由於該片製作成本超過1億，從目前票房成績來看，這部片恐怕無法回本，黃曉明新片成績慘不忍睹，也讓外界都好奇他後續會如何「出招」挽救票房。