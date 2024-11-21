根據烏克蘭「我想活下去」專案（I Want to Live）報導，11月12日，多名北韓軍人在俄羅斯庫斯克地區輪暴一名28歲俄羅斯女教師。

該聲明指出：「根據媒體報導，11月12日，在庫斯克地區的克羅姆斯基比基村（Kromskie Byky），一群醉酒的北韓士兵強姦了俄羅斯人民友誼大學（Russian University of Peoples' Friendship）名為安娜（Anna）的28歲女教師。」

該專案補充，該女性是因俄羅斯國防部為了協助北韓士兵能夠在俄羅斯適應當地語言、文化、日常生活，被派遣到庫斯克地區，「六個月前，這樣的消息會被視為既荒謬，又超現實，但如今，在一場長達1000天的大戰之後，這已成為殘酷的俄羅斯現實。」

根據烏克蘭媒體《Dilova Stolytsya》說，安娜在睡夢中被多名北韓士兵襲擊，她發現自己的口鼻被膠帶封住，這些士兵將她雙手綑綁，輪流毆打，並性侵她。安娜在受訪影片中表示：「我難以抵抗！這太可怕了......我現在不知道該怎麼活下去。」

Герои спасители русско-фашистского Рейха из КНДР изнасиловали преподавательницу

12 ноября группа солдат КНДР совершили групповое изнасилование 28-летней преподавательницы РУДН, прибывшей в село Кромские Быки в Курской области по программе адаптации северокорейских наемников на… pic.twitter.com/7XEom2n6jp — FAKE OFF (@fakeofforg) November 19, 2024

10月17日，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在記者會上揭露，俄羅斯計劃訓練1萬名北韓士兵，派往烏克蘭作戰。目前約有超過1萬北韓士兵在俄羅斯庫斯克州作戰。

最近，有消息人士指出，北韓可能派出10萬大軍協助俄羅斯對烏克蘭的戰爭，但並非一次全數投入戰場，而是以分批次輪替方式補充前線兵力。這代表俄羅斯總統普丁有長期抗戰的心理準備。

烏克蘭已向北約分享了有關北韓軍事參與的情報，並要求成員國提供相關數據。北約祕書長呂特（Mark Rutte）說，北韓軍隊參與俄羅斯一方對烏克蘭的戰爭將意味著「重大升級」。隨後有報導指出，南韓正在考慮向烏克蘭提供軍事及情報援助，以應對北韓派遣軍隊協助俄羅斯的行為。

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