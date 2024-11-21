繼疾管署整備組長遭控像「土皇帝」，對同事咆哮、摔公文，辱罵你是豬嗎？今天立委陳昭姿表示又遭爆料，衛福部又有一名年輕優秀的「空降」司長，常表現出藍綠通吃，背景高不可攀，卻霸凌所屬的無良長官，直接點名衛生福利部主任秘書兼社會保險司司長劉玉娟上台，連連質問她有沒有「不分平假日要求屬下24小時on call」、「自己早早下班」；劉玉娟則當場否認是匿名文章所控訴的人「這不是我」。

立法院社會福利及衛生環境委員今天進行114年度預算編列報告。衛福部部長邱泰源列席報告。民眾黨立委陳昭姿質詢時指出，臉書匿名粉專「公務之聲靠北電台605」的文章， 文中控訴「衛福部某司長在外標榜其年輕優秀，實際則是霸凌所屬的無良長官，直接點名衛生福利部主任秘書兼社會保險司司長劉玉娟上台。

根據「公務之聲靠北電台」2023年6月27日一篇匿名網友發文表示，這名年輕主管，不分平日假日以口頭或Line交辦工作，並要求所屬24hr on call，致每位同仁無時無刻無法得到喘息，精神上幾近崩潰，自己則早早下班，完全不用負責。

網友爆料，這名司長在長官面前，極盡表現，對部屬則是姿態極高的無理高壓責罵，不斷在部署前炫耀其藍綠通吃背景高不可攀。此人空降司長數月內已極度影響司內士氣不自知，可惜目前執政黨視公務員為米蟲，沒有任何發聲管道也沒有工會權，無法換掉執政黨空降的優秀愛將，導致其在司內儼然土皇帝高高在上。

陳昭姿說，自己也接到類似的檢舉，緊接著直接點名劉玉娟上台，質問她是不是要求屬下24小時on call、自己早早下班、讓下屬幫你開門？

劉玉娟強調，自己沒有請過同仁要加班、假日要來上班，一次都沒有過，文章還有提到執政黨空降愛將，這好像不是我，我確定，我沒有。

邱泰源說，該篇文章提及是最近才調來的司長，但衛福部現在司長沒有新任的，主管都是長久以來擔任，此人與劉玉娟背景不符。但只要有任何訊息，我們立即來了解，也會啟動調查，有訊息會先去了解來源，以及用最嚴格的規定來進行，且我們在調查程序會匿名。