備受市場關注的Nvidia財報在20日美股盤後公布，上季營收351億美元，優於市場估的332.5億美元，季增17%，年增率達94%，再創新高，其中數據中心銷售為308億美元，優於市場預期的291.4億美元；遊戲業務銷售收入為33億美元，高於分析們估的30.6億美元，經調整後毛利率為75%，符合市場預期，每股盈餘為0.81美元，明顯高於市場估的0.74美元，季升19%，年增率高達103%。

Nvidia預計，第4季營收為375億美元，上下各加減2%，高於分析師預估均值的370.9億美元，相當於年增率約70%，但遠遜上年同 期的265%增幅，經調整後利潤率為73%至74%，分析員預期為73.5%；此外，雖然新一代晶片Blackwell的產量將增加，卻受到一定的限制，預期將「有好幾季」供不應求。

雖然輝達財報與財測均優於預期，但盤後股價下跌近3%，也壓抑了國內Nvidia相關個股走勢。

美系外資最新報告預期明年GB300將升級到新一代M8材料，由於升級趨勢明顯，維持台光電與台燿正面評價不變，激勵台光電與台燿今天盤中股價逆勢走高，成為Nvidia及AI伺服器概念股中表現最佳者。