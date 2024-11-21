近日先後傳出南投草屯鎮長簡景賢、警政署前署長張四良猝死，而心血管疾病是最易誘發猝死的原因。營養師建議可以海鮮替代紅肉，每周至少吃2次魚等方式，來預防心血管疾病。營養醫學醫師劉博仁則指，若想要吃魚護心，建議選擇富含Omega-3脂肪酸的鮭魚、鯖魚、秋刀魚與沙丁魚。

由一群營養師組成的團隊在其臉書「好食課」PO文指出，氣溫驟降時血管收縮，容易導致循環不良，血液變得濃稠，血管硬化或阻塞的機率便會提升，心血管疾病患者、三高患者及銀髮族長輩，最應該注意保暖，以免誘發腦中風、心肌梗塞等心血管疾病。

要預防心血管疾病，營養師建議飲食要把握下列4個重點。1.多吃蔬果，每日吃足3份蔬菜、2拳頭水果。2.以全穀類及未精製雜糧，例如糙米、胚芽米、黑米、地瓜、山藥、南瓜等，來取代精緻澱粉。3.以海鮮替代紅肉，建議每周吃魚2次以上。4.少吃加工肉、含糖製品、高鈉高脂食物。

營養醫學醫師劉博仁上「健康晚點名」節目中指出，魚類富含Omega-3脂肪酸，當中有DHA與EPA，可以幫助抗癌，有助保護腦力、眼力，EPA中又有二十碳五烯酸，是出了名的好油。

劉博仁說，他會建議吃中小型的魚，例如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚，這些魚的Omega-3脂肪酸，魚油量都是很不錯的，研究發現，如果我們每個禮拜都吃魚，發生心肌梗塞、心悸，心律不整風險都會下降，主因就是裡面有豐富的Omega-3脂肪酸。

義大醫院急診醫學部部長梁志宇表示，猝死最常見的是心血管問題，包括心肌梗塞、心律不整、主動脈剝離、肺栓塞、心包膜填塞等。