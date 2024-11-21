62歲「香江第一美人」關之琳早年可說是富商殺手，與劉鑾雄等人傳緋聞，她也承認曾介入別人家庭。近日關之琳現身邱子傑妻子、名媛邱李茂琪的生日宴，和舊情人富商馬清偉和對方現在的小女友Winnie「狹路相逢」，關之琳不但不尷尬，更大方入鏡和舊愛合影，非常大器。

關之琳曾與王國旌、陳泰銘各有過一段婚姻，而在她年輕時曾與大她8歲的富商馬清偉傳過緋聞，而清偉當時與演《新白娘子傳奇》中「小青」一角的陳美琪本來是夫妻，卻因關之琳的介入婚姻畫下句點，陳美琪還被氣到流產，離婚後，陳美琪1999年梅開二度嫁給忻尚永，並認養了兩個小孩。

演《新白娘子傳奇》中「小青」一角的陳美琪和馬清偉的婚姻當年因關之琳介入而離婚。（圖／中時資料照）

關之琳早年對自己的感情事大方披露說：「有女朋友的男人我試過，結過婚的男人我也試過，我什麼都試過，什麼都做過，結婚、離婚我都試過。」而在馬清偉與陳美琪離婚後，關之琳主動開記者會，澄清：「我沒有勾引馬清偉。」多年後在《魯豫有約》談到與馬清偉的緋聞，關之琳表示：「我沒有主動就好，擋不住別人為我做什麼事情」，暗示是馬清偉主動想跟她在一起。

關之琳跑趴偶遇舊愛馬清偉。（圖／翻攝自dr_maret_lee IG）

關之琳後來罕見坦言：「有，有後悔當年，因為還是有傷害到人家。 」隔空表達對陳美琪的抱歉。陳美琪後來被問此事，低調回應若有悔意，還不算太壞。而關之琳後來與馬清偉不了了之。最近出席名媛邱李茂琪的生日派對時大方與馬清偉同框，港媒報導，馬清偉的現任女友Winnie是名空姐，從2005年起就與馬清偉交往，並打入名媛貴婦圈，甚至還跟關之琳成為閨密，沒有心結。