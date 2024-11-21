Paul George went back to the Sixers locker room after tweaking his left ankle here.



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足足等到本季第14場例行賽，七六人全新「三巨頭」恩比德、保羅喬治與馬克西終於首度合體上場，喬治卻在第三節提前傷退，也讓七六人最後以111比117不敵地主灰熊，除了苦吞5連敗，更以2勝12敗獨居東區墊底，隨著喬治再次傷退，七六人三巨頭想再合體，不知道要等多久了。

儘管是七六人三巨頭首度合體出賽，灰熊卻完全不給面子，上半場三分球投26中13，直接把七六人轟到體無完膚，打完上半場，灰熊63比53領先，恩比德半場雖替七六人貢獻15分，馬克西卻4投中1、僅拿4分，保羅喬治更慘，投6中1，只拿2分。

沒想到下半場才打39秒，保羅喬治左膝過度伸展再次受傷(10月15日熱身賽同樣傷勢)，讓他只能提前退場，七六人只能繼續依賴恩比德火力苦撐，可惜灰熊三分火力持續發揮，也把領先差距逐漸擴大，打到最後6分59秒，灰熊110比90領先，七六人大勢已去。

先前被馬克西批評「遲到大王」的恩比德是今天七六人場上唯一亮點，他拿全場最高35分，另有11籃板，可是傷癒復出的馬克西投13中3，只拿8分，保羅喬治傷退前投6中1、僅拿2分，看來七六人三巨頭想要發揮真正威力還需等等；灰熊以貝恩21分、10籃板及6助攻表現最佳。