「2024 拍刺浪潮節Tattoo Waves Festival」今天在康樂本館舉辦，國立台灣史前文化博物館分別邀請5位來自夏威夷、紐西蘭、紐幾內亞、砂拉越與台灣的傳統拍刺紋身師，齊聚史前館山之廣場舉辦為期2天的工作坊，許多觀眾首次親眼見證傳統拍刺紋身，對南島族群文化與藝術的表現形式有了初步的認識。

夏威夷的Keone、紐西蘭的Moko、紐幾內亞的Julia、砂拉越的Boi、台灣的Cudjui等傳統拍刺紋身師，與史前館長蔡政良、文化處長李吉崇20日簡單的儀式後，旋即啟動「2024 拍刺浪潮節Tattoo Waves Festival」拍刺展演活動。活動開放報名即獲得熱烈響應，經過多重篩選挑出自願者，在與紋身師充分溝通後拍刺圖騰與位置後，即展開現場拍刺展演，許多觀眾都是首次親眼見證傳統拍刺紋身，對南島族群文化與藝術的表現形式有了初步的認識。

夏威夷的Keone紋身師專注地進行傳統拍刺展演。（國立台灣史前文化博物館提供／蔡旻妤台東傳真）

台灣的Cudjui傳統拍刺紋身師先以紅筆繪製拍刺圖紋。（國立台灣史前文化博物館提供／蔡旻妤台東傳真）

史前館長蔡政良表示，台灣、太平洋及島嶼東南亞南島族群的傳統紋身不只是展現個人能力、社會責任、身分地位的象徵，即便受到不同時期政經宗教的影響，當代紋身亦能作為一種藝術展現，在不違背禁忌的前提下，成為一種與自我對話、彰顯自我認同與文化主體性、展現創造能動性的方式，期盼「拍刺浪潮節」能成為史前館持續經營的亮點活動。

搭配活動，20、21、23日推出系列講座，邀請夏威夷比夏博物館（Bishop Museum）CEO／館長 DeeJay Mailer、文化顧問 Marques Hanalei Marzan、資訊部門主管Roberts Su，及日本笹川和平基金會（Sasakawa Peace Foundation）海洋政策研究所島嶼國‧地域部部長塩澤英之、海洋政策實踐現門主任研究員黃俊揚等人，針對太平洋國際策展、網路資訊安全、海洋政策擬定、藍海經濟等議題分享。

此外，活動也聯合台東縣政府「“Voice of the Ocean”國際南島音樂人台東駐村計畫」同步辦理菲律賓傳統歌舞教學、大溪地樹皮製作及歌謠教學、馬來西亞竹笛及口簧琴吹奏教學及大溪地傳統婚禮示範工作坊等。21日下午更將推出國際南島音樂人X台東在地樂團共創音樂會。（活動資訊請參考史前館藝文平台）