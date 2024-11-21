為滿足車輛停放需求，改善特殊格位不當占用的問題，台北市停管處已於511格時段性禁停車格和2格營業用共用臨停區設置智慧車柱，未來也將持續擴大，將於185格裝卸貨車格，也會初步盤查並實地場勘，於人行道淨寬足夠的車格設置智慧車柱。

交工處長營運科長李杰儒指出，北市共有2200格裝卸貨車格，若有違規停放車輛，會透過民眾反應、執法人員巡查進行告發，未節省執法人員巡查動作、增加開單效率，並對民眾增加示警效果，將於185格車格設置智慧車柱；營業用共用臨停區則已約有106格，其中信義區大道路及莊敬路共2處設有智慧車柱。

他說，為維持道路運作，也設有時段性禁停車格，目前已有511格設有智慧車柱；至於婦幼專用及身障專用等格位，路外停車場將加強管理，路邊車格則會持續評估，於道路淨寬足夠處設置。

李杰儒解釋，若車格旁沒有實體人行道，設置車柱恐造成設備損壞，就算有人行道也未必淨寬足夠，難以普設，但還是會初步盤查並實地場勘，持續增設。

他提醒，民眾違規停車將依「道路交通管理處罰條例」，處600元以上1200元以下罰鍰，但若有心人刻意遮蔽智慧車柱鏡頭，除系統自動辨識後，會有人工巡查以外，也可以提告。