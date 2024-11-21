12月2日起，盤中零股交易的撮合時間將縮短，從原先的1分鐘調整為僅5秒鐘，預計能提升盤中零股市場的流動性，創造更多成交機會。專家建議，投資人特別注意盤中零股交易的新制，留意交易單位、整股與零股間的價差，以及個股成交量等三大關鍵。

永豐金證券指出，投資人在進行盤中零股下單時，首先要注意交易單位是否正確。例如，原本打算以 1100元買入台積電10股，卻誤將委託單位設定為10張，那麼完整的成交金額將高達1100 萬元。永豐金提醒，若出現此類操作失誤，可能會面臨違約交割的風險。因此，大戶投 APP 特別設計了「預估成交金額顯示」的防呆機制，以醒目的紅色方塊標示預計的交易金額，讓投資人再次確認下單金額。

其次，整股與盤中零股的交易制度不同，偶爾會出現同一檔股票的整股與零股成交價不一致的情況。此外，網路社群常有討論，認為零股成交價較貴，建議投資人將整張股票改為零股賣出。大戶投 APP 的零股資訊頁提供了「即時價差監測」功能，並以線圖方式呈現，讓投資人能迅速瀏覽當前整股和零股成交價的變化，協助投資人精準進行零股交易。

最後，投資人應注意盤中零股交易的個股流動性，以免發生買不到或賣不掉的情況。

永豐金證券提醒，盤中零股交易只能透過電子下單，且下單方式限於當日盤中有效限價單委託，不可進行融資融券或當沖交易。盤中零股買賣成交順序以價格優先，高價者先買進，低價者先賣出，同價格則時間優先。若在 9 點 10 分第一次撮合前輸入價格，則依電腦隨機排列方式決定優先順序。