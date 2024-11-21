技專校院招生委員會聯合會於今（21）日表示，114學年度「四技二專特殊選才」、「科技繁星計畫」招生簡章自今日起於聯合會網站公告，並提供下載。同時，二技技優入學招生簡章也已公告在網站上。

技專校院招生委員會聯合會表示，114學年度「四技二專特殊選才」計有83所科技校院參與招生，561個系(組)、學程參加，招生名額1040名，較113學年度增加102名；「科技繁星計畫」計有50所科技校院參與招生，671個系(組)、學程參加，招生名額2473名，較113學年度減少75名。

技專校院招生委員會聯合會提到，114學年度四技二專特殊選才聯合招生，採分組聯合招生，設有「技職特才及實驗教育組」及「青年儲蓄帳戶組」2組，分別提供586個和454個招生名額。

技專校院招生委員會聯合會指出，上述招生不採計統一入學測驗及學科能力測驗成績，符合招生校系所訂定之專業領域、特殊技能、經歷、專長或成就之學生或參與青年教育與就業儲蓄帳戶方案之「青年就業領航計畫」或「青年體驗學習計畫」滿2年或3年以上者以個別網路報名方式申請參加，經由甄審方式錄取入學科技校院。

技專校院招生委員會聯合會說明，四技二專特殊選才聯合招生「技職特才及實驗教育組」維持招收低收入戶或中低收入戶考生之「願景計畫」及配合教育部推動之「資安學研人才培育計畫」，符合資安人才外加名額招生校系科(組)、學程，於該校系(組)、學程名稱之後加註「資安人才」辦理招生。

技專校院招生委員會聯合會說，科技繁星報名考生須為技(綜)高中專業群科、綜合型高中專門學程應屆畢業生，在校學業成績排名須在科(組)、學程前30％以內，並全程須就讀同一學校，且須符合所屬推薦學校校內遴選辦法，方得經由學校推薦參加，彰顯本招生係提供學業優良學生入學優質科大升學進路之特色。經本委員會分發錄取之錄取生，無論放棄與否，一概不得參加114學年度四技二專甄選入學。

114學年度二技技優入學招生方面，依照技專校院招生委員會聯合會資訊，共計有26校、87系（組）、學程，提供招生名額511名，招生簡章自113年11月21日起於網站公告並提供查詢與下載，考生可至技專校院招生委員會聯合會網站下載。