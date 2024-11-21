入秋最強冷空氣將報到，氣象專家吳聖宇表示，下周二（26日）鋒面通過、東北季風增強，且這波東北季風的冷空氣有增強趨勢，下周四到下周日是最冷時刻，中部以北、東北部、花東縱谷內空曠地區有機會降到12度以下，台北市低溫預報可能15度以下，若台北市氣象站測到14度以下低溫，有機會成為今年冬季第一波大陸冷氣團。

吳聖宇今天在臉書指出，下周一（25日）東北季風減弱，有一個短暫空檔，各地白天溫度明顯回升，下周二（26日）鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部有短暫陣雨，溫度再度下降，下周三（27日）中高層西風槽掠過，夾帶華南雲雨區通過，降雨更明顯，有機會擴展到中部一帶，同時冷空氣有逐漸加強的趨勢，溫度進一步下降。

吳聖宇說，下周四到下周日（28至12月1日）冷空氣較強，天氣轉偏乾冷，不過東北部地區、中南部山區可能還是有雨。下周四到下周日這段期間降溫較明顯，中部以北、東北部、花東縱谷內空曠地區有機會降到12～14度或12度以下，台北市區低溫預報也可能在15度以下，只要台北市氣象站測到14度以下低溫，就有機會成為今年入冬第一波大陸冷氣團，不過預報時間還有一周左右，仍有變化的機會，要持續觀察。

近日天氣方面，吳聖宇說，明天（22日） 華南雲雨帶水氣漸漸減少，周末期間（23、24日）水氣更少一些，剩下基隆北海岸、宜蘭、花蓮山區短暫雨，其他地區多雲到晴。溫度方面，明天到周末（22～24日）東北季風影響，北部、東北部溫度上升有限，白天高溫仍在22～24度，中部及花東26～28度，南部可能接近30度，夜晚清晨低溫要持續留意，中部以北、東北部到花東縱谷內空曠地區持續有16～18度低溫的機率。