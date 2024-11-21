路透社表示，因為這是鎧俠IPO（股票初次公開發行）的市值首次公諸於世，故到時候這家晶片製造商的身價，可能會因為價格的不同而有所改變。鎧俠的大股東，美國的諮詢顧問公司貝恩投資（Bain Capital），在10月取消鎧俠的掛牌規劃，理由是收購者只願意出貝恩希望的1.5兆日圓估值一半左右。

路透社指出，鎧俠是第1個選擇在日本依照新規定運營的企業，這項規則可望公司行號在獲得上市批准之前，先提出註冊聲明並與投資者溝通。路透社報導，原本只是東芝記憶體部門的鎧俠，正預備在12月舉行IPO。

一旦順利上市，鎧俠可在資本密集的金融市場取得融資管道，但公司財務狀況也會更嚴厲地被外界所審視。2018年，以貝恩為代表的財團以2兆日圓，從陷入醜聞的東芝手中，買下後來更名的鎧俠。

據悉，包括貝恩在內的部分股東也將利用IPO的機會釋出手中持股。美國的摩根士丹利以及美國銀行證券（BofA Securities），還有日本的野村證券，將是這次IPO的共同承銷券商。