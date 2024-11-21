高通總裁暨執行長Cristiano Amon表示：「高通致力於實現多元化和業界領先的技術藍圖，並已大幅強化了公司的成長前景。隨著生成式AI加速產業對高通技術的需求，我們在多個不同產業中的重要性不斷提升。高通獨具優勢，能夠在擴大的新客戶與合作夥伴生態系中，因應直至2030年9,000億美元的市場機會。」

高通也為其QCT業務提供了新的五年財務目標，包括汽車和物聯網業務預計在2029會計年度合併收入達到220億美元。其中，汽車收入將成長至80億美元，物聯網收入則達到140億美元。此外，PC收入預計於2029會計年度成長至40億美元，工業領域收入也將達到40億美元，XR（擴增實境與虛擬實境）收入則達到20億美元，其餘物聯網收入預計成長至40億美元。

在本次投資者大會上，高通總裁Cristiano Amon與公司財務長暨營運長Akash Palkhiwala、高通技術公司汽車、工業與雲端運算部門總經理Nakul Duggal、行動、運算與XR部門總經理Alex Katouzian，以及資深副總裁暨技術規劃與邊緣解決方案總經理Durga Malladi共同說明了公司在多元化業務方面的進展及擴大的機會。