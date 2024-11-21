美國總統當選人川普揚言對中國商品加徵60％關稅說法，或將加重人民幣貶值態勢。有學者表示，北京可能故意允許人民幣貶值，藉以加強中國出口前景，以抵消川普貿易戰2.0衝擊。但這一做法，則有可能降低外國投資者對中國經濟的信心。

美國之音報導，路透稱，在11月5日美國大選前，人民幣兌美元的匯率就一路下滑，而大選當天，人民幣兌美元貶值至7.09，連續7個星期下挫，跌幅超過3％。至於20日，則以7.24元人民幣兌換一美元作收。

針對人民幣匯率「直直落」，人民大學重陽金融研究院院長王文直言，人民幣的幣值下滑反映出世界對川普勝選後的中美關係負面預期，此外國際市場還有一些人對中國增長有所誤解。

王文表明，人民幣將消化最初的震盪，並在明年之後開始回升。「目前，中美競爭已到關鍵時期。但是從長遠來看，中國不會輸，人民幣也將開始升值，時間在中國這一邊」。

有一些經濟學者則認為，北京故意允許人民幣匯率下滑，以加強中國的出口前景。諮詢公司凱投宏觀（Capital Economics）首席亞洲經濟學家首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）表明，「較弱的貨幣還可以作為安全閥門，降低國家出口貨物的價格，從而抵消關稅影響。」

但報導提醒，人民幣疲軟還將降低外國投資者對中國經濟的信心，同時妨礙北京推動人民幣國際化的長期努力。高盛日前曾預計，到2025年底，人民幣兌美元的匯率將跌至7.50元換一美元。