花蓮縣瑞穗鄉農會今天在鄉農會超市舉辦「蜜香紅茶氣泡飲、蜜香紅茶蛋捲以及柚花紅茶霜淇淋」產品發表會，展示農會最新開發的蜜香紅茶新產品。（羅亦晽攝）

花蓮縣瑞穗鄉農會結合鄉內的蜜香紅茶、文旦柚花及牛乳開發霜淇淋，且因口感不死甜，獲得大小朋友喜愛。（羅亦晽攝）

花蓮縣瑞穗鄉被譽為蜜香紅茶的故鄉，全鄉種植面積約120公頃，年產值上看3億，不過近年消費型態轉變，泡茶文化式微，瑞穗鄉農會為此將蜜香紅茶結合鄉內其他農特產品，開發3款較能被社會大眾接受的產品，包括蜜香紅茶蛋捲、柚花紅茶霜淇淋以及蜜香紅茶氣泡飲，藉此讓更多消費者能接觸、認識蜜香紅茶。

瑞穗鄉農會今天在鄉農會超市舉辦「蜜香紅茶氣泡飲、蜜香紅茶蛋捲以及柚花紅茶霜淇淋」產品發表會，展示農會最新開發的蜜香紅茶新產品，吸引許多鄉親前往試吃品嚐，其中霜淇淋最受矚目，大小朋友都喜歡，不少長輩吃完更大讚「口感不死甜、超好吃」！

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇指出，瑞穗鄉1952年起在鶴崗地區種紅茶，當時是全台主要的產區，後來隨台灣進口紅茶後，產地逐漸移動到舞鶴並轉作包種茶，接著歷經多次轉型開始種植蜜香紅茶，現在全鄉種植面積約120公頃，總產量約2萬5000公噸，產值可達3億。

他坦言，蜜香紅茶雖然是大家熟知的茶飲，但因著消費型態改變，愈來愈少年輕人有泡茶的習慣，如何「讓茶不是茶」、茶飲品多元化，是近年努力轉型的方向，於是經過一番嘗試，共開發出3種產品，包括蜜香紅茶蛋捲、柚花紅茶霜淇淋以及蜜香紅茶氣泡飲，藉此讓所有消費者都有機會接觸到蜜香紅茶。

黃盛皇介紹3款產地限定產品指出，蜜香紅茶蛋捲可吃到淡淡茶香與蜜香；霜淇淋則結合瑞穗文旦柚花、蜜香紅茶以及瑞穗鮮乳，可嚐到柚花香氣及蜜茶香外，還可以吃到乳香的味道；氣泡飲則是全世界第一瓶蜜香紅茶氣泡飲，無糖、零卡、零添加物，不僅是時下年輕族群最喜愛的商品，明年3月也將代表台灣挺進東京食品展。

黃盛皇表示，這次將蜜香紅茶結合鄉內其他產業開發商品，不只希望能讓地方茶飲觸及其他消費族群，也希望藉此將瑞穗各式特色農特展品推展到全台各地與全世界。