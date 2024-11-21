環保署近年對固定汙染源排放管制規定趨嚴，促使新竹產業園區內進駐廠商對天然氣需求驟然增加，新竹瓦斯公司超前部署，2021年起執行「鳳山專管」工程，近日已全數完成並測試檢查完畢，正式通氣啟用，將有效提升管網供氣能力，滿足新竹產業園區及民生用戶成長需求。

竹瓦總經理邱世昌表示，新豐及湖口鄉地區用戶數自2012年迄今已增2萬6000餘戶，比率高達近75％，致使泰和整壓站供應新湖地區供氣量已達瓶頸。為此竹瓦利用自有資金規畫鳳山整壓站新設工程及竹北泰和整壓站至湖口鳳山整壓站間新設鳳山專管，提升新竹產業園區及新豐、湖口地區天然氣供氣量，讓用戶感受到供氣壓力提升。

現鳳山整壓站及其專管依據天然氣事業法第10條及第38條規定辦理輸儲設備及場所檢查合格並取得相關證明文件，分別經能源署2023年7月12日及2024年11月11日備查在案，竹瓦公司於2024年11月19日完成該站通氣前各項檢查作業，並於11月20日正式通氣啟用。

針對鳳山專管連結新設工程，分為輸氣管線建置及區域供氣改善兩部份，輸氣管線建置於泰和整壓站至湖口鳳山整壓站間新設300mmPEL被覆鋼管，總長6100公尺。區域供氣之改善於鳳山整壓站起敷設250mmPE管線2214公尺，本案於2021年1月15日開工，2022年11月28日完工。

鳳山整壓站新設工程則採連工帶料發包，工程施作項目共分為：機械設備、防災監控設備及土木工程包括地坪、圍籬、鐵皮屋頂等3項目，於2021年11月24日開工，2022年9月19日建置完成，其供應量為18,000m3／hr。

邱世昌提到，竹瓦除原有供應28家外，後續仍有15家工業用戶申請新裝，目前陸續施工及啟用，且希望透過潔淨能源供給，落實改善台灣環境空氣品質政策目標。