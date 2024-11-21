啦啦隊女神挺進東京巨蛋，齊心應援中華隊。(中天張良皓攝)

啦啦隊女神挺進東京巨蛋，齊心應援中華隊，左為賴可 右為倪安。(中天張良皓攝)

峮峮挺進東京巨蛋！與啦啦隊女神齊心應援中華隊

啦啦隊女孩到場應援 將帶領民眾替台灣加油！

據中天新聞網報導，世界12強棒球賽預賽，中華隊以4勝1敗順利晉級複賽，成功拿下東京巨蛋四強賽的門票。由於複賽並沒有派出台灣官方啦啦隊，但卻有啦啦隊女神仍決定「自掏腰包」前往東京應援，更因此推掉原本工作活動行程。

由於東京巨蛋並沒有提供啦啦隊應援舞台，只能由「CT AMAZE」團長赴日，然而成員秀秀子、Jessy、小映、璦昀、嘎琳以及樂天女孩若潼卻自掏腰包，前往東京巨蛋替中華隊熱血應援，甚至推掉原定在台灣的工作行程，損失近10萬的收入損失。中職中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員峮峮(吳函峮)也出現在場外，準備進場為中華隊加油打氣!

被譽為「寶藏女孩」的嘎琳在桃機被側拍的照片也曝光，3張照片散發出滿滿仙氣，網友紛紛灌爆留言，「怎麼有人可以這麼美」、「謝謝應援團到場加油！辛苦了！」、「美翻天耶！仙爆！！」、「太棒了！！實際行動去應援」、「期待在東京見到嘎琳」、「剛剛在機場有見到，想拍照但害羞」。