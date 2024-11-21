近期媒體報導，檢警偵辦台版N號房案，意外發現台北市大安分局、信義分局各有一名男警不僅是《創意私房》的會員，甚至還在駐地女廁安裝針孔攝影機，被害人超過上百名。現代婦女基金會表示，呼籲主管機關應主動調查案發警局是否依法採取立即有效的補救措施，若有違反應予以重罰；而被害人若因此受有損害者，也可向雇主求償。

現代婦女基金會表示，先前查緝到國小老師涉嫌偷拍，台北市教育局便通令全市國中小必須每月2次定期偵測針孔，並進行不定期抽檢等6大預防措施；近期有員警涉案，台北市警察局長才要求所屬機關即刻進行反偷拍偵測。類偷拍案件已非單一事件，並已嚴重侵害人民隱私，政府部門更不該只是「查到哪裡才偵測到哪裡」。

現代婦女基金會說，台北市政府早在2002年就訂定了《臺北市共場所防止針孔攝影暫行管理辦法》，要求公共場所建築物內男女廁所、浴室、更衣室或其他類似設施每月實施反針孔偵測，但遺憾的是至今卻未落實，致使針孔偷拍氾濫難以有效防制。因此，現代婦女基金會呼籲中央及地方府應全面制訂並落實執行公共場所反偷拍政策，各級機關針對所屬館場廁所、浴室、更衣間等都應定期、不定期進行針孔偵測，強化人員巡查知能，提升員工防護意識及辨識能力，建立預防機制，以保障所屬員工及民眾的安全及隱私。

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。