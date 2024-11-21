為穩定電網供電，台電與大同集團在宜蘭冬山超高壓變電所建置23個儲能貨櫃，儲電量達8.5萬度，可供8000戶家庭整天用電，台電指出，未來遇突發電力事件時，將可立即提供穩定供電，增強電力系統穩定與彈性。

台電表示，繼台南鹽田光電與高雄路園變電所各設20MW儲能、龍潭超高壓變電所今年初啟用60MW儲能系統，接續打造同為重量級的60MW冬山儲能系統。

台電說明，儲能系統因具有電能移轉與快速反應特性，可與現有發電機組搭配，已成電網強韌新利器。冬山儲能採用可進行電能轉移的「增強型動態調頻備轉」（E-dReg）技術，將白天旺盛光電儲存，並於傍晚陽光快速減弱時放電，成為夜尖峰電力穩定供給的生力軍；而當遇突發電力事件導致電網頻率下降時，亦可於0.4秒迅速反應完成放電，維持電網頻率穩定，兼具提供穩定電力與調節電壓等多重功能。

在政府目標2025年1500MW整體儲能建置規劃中，包含500MW民間業者結合光電設置儲能，以及台電自建160MW儲能系統並結合電力交易平台匯聚840MW民間資源共1,000MW目標。近年來，台電結合自有場域以變電所為儲能發展基地，相繼打造路園、龍潭儲能，如今冬山儲能啟用併網，正式達成自建儲能里程碑。