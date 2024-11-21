高雄海味商品在加拿大多倫多熱賣，高雄市政府海洋局與國華台灣食品公司，日前在多倫多舉辦為期11天的「高雄海味展」，買氣十足。海洋局說，此活動11天銷售期間就創下1500萬元商機。

海洋局於10月31日至11月10日，邀請高雄梓官、林園區漁會、宏裕行、天時福、蘇班長，及利安鑫等6家業者在多倫多國華超市、美麗超市2處舉辦展售會，吸引民眾排隊試吃花枝蝦排、花枝丸、魚塘鍋物、魷魚芹菜丸等。

海洋局長黃登福今（21）日表示，活動11天銷售期間創下1500萬元商機，現場展售商品銷售一空，未來會持續進貨，預計年營業額可達近2億商機。除了與國華合作外，海洋局今年也積極輔導業者拓展國內、外展覽會，像是參加美國波士頓的北美海產品展、西班牙巴塞隆納的全球海產品展、新加坡的亞洲海鮮展等。

國內則是參加台北及高雄國際食品展，民眾買氣與詢問度高，未來一年商機合計達19.24億元，足見高雄海味品牌銷售量能不斷增長，逐步於國內外市場發光發亮。

國華台灣食品公司董事長周怡華表示，今年高雄海味展效益驚人，各家業者推出自家主打商品試吃，眾人品嘗後皆讚不絕口，紛紛搶購海味商品。